Dal miliardario alla dottoressa | ecco il primo equipaggio di turisti spaziali

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Adesso ci siamo. È completo ildicivili, non astronauti, dello Spazio. Saranno loro i protagonisti di Inspiration4, ilvolo di soliche a settembre prossimo orbiterà per tre giorni intornoTerra grazienavetta Crew Dragon. Si tratta del veicolo dell’azienda SpaceX del magnate americano Elon Musk, che sarà dotato per l’occasione di una cupola panoramica.chi sono i membri della speciale “escursione” oltre i confini dell’atmosfera. Si tratta di un imprenditoredi 38 anni, di una29enne guarita dal cancro, e ora anche di una divulgatrice scientifica di 51 anni e di un ingegnere aerospaziale di 41. In orbita solo ...