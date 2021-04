(Di mercoledì 7 aprile 2021) Quelli che assimilano ila un’azienda, quelli che accontentano l’arcidiocesi, quelli che accelerano su tutti, tranne che sugli 80enni. Nell’Italia del Covid è ormai chiaro da tempo che una nuova «» si è fatta strada: quella dei. Uno scenario reso possibile dalle scelte delle, che, in deroga alle disposizioni nazionali sulle priorità per fasce d’età, hanno preso a vaccinare questa o quella categoria in base a criteri decisi autonomamente. Su tutte spicca la Toscana, ma anche altre realtà come Campania o Puglia non si fanno parlare dietro. Riflettori sulla «dei» A mettere in fila le ultime trovate in fatto di priorità vaccinali ci ha pensato Il Messaggero con un articolo intitolato «, le caste dei ...

Advertising

SecolodItalia1 : Dai preti agli impiegati del Comune: così le Regioni creano la «casta dei vaccinati» - tornoseduto : @MissAntropa666 @AnnaToniolo @Papaverargemo @_Sazed Permesso? Come referenze ho lementari dalle suore e medie dai preti. PD e amen. - ponzo_luciano : RT @rotre54: #Salviniportasfiga Uno dei due era ricchissimo e adesso mangia dai preti. L'altro é Salvini - LaraAmmendola : RT @rotre54: #Salviniportasfiga Uno dei due era ricchissimo e adesso mangia dai preti. L'altro é Salvini - antoninobill : RT @rotre54: #Salviniportasfiga Uno dei due era ricchissimo e adesso mangia dai preti. L'altro é Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Dai preti

Il Secolo d'Italia

...più anziani, e non più per categorie. Ma non tutte le Regioni hanno raccolto l'invito. A Taranto, ad esempio, qualcuno deve essersi distratto e così i vaccini sono andati prioritariamente a...E propriomaestri parte la sua opera. Riunisce quelli di Nyel in una casa comune, vive con loro,... In genere non sono, vestono una tonaca nera con pettorina bianca, con un mantello contadino ...a partire dai più anziani, e non più per categorie. Ma non tutte le Regioni hanno raccolto l’invito. A Taranto, ad esempio, qualcuno deve essersi distratto e così i vaccini sono andati ...a partire dai più anziani, e non più per categorie. Ma non tutte le Regioni hanno raccolto l'invito. A Taranto, ad esempio, qualcuno deve essersi distratto e così i vaccini sono andati ...