Da vaccini nei luoghi di lavoro a sprint su ristori, le mosse del Governo (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – L'accordo raggiunto ieri sera tra Governo e parti sociali è importante perchè "significa avere la possibilità di vaccinarsi sui luoghi di lavoro e mettere in sicurezza soprattutto i lavoratori più esposti al contagio". E' quanto ha sottolineato il Ministro del lavoro, Andrea Orlando, al Tg2. "I vantaggi sono evidenti – ha detto – la possibilità di ripartire più rapidamente, di far accedere più persone alla vaccinazione e di mettere i luoghi di lavoro nella condizione di ripartire". Orlando ha aggiunto che "non appena ultimate le vaccinazioni delle categorie fragili questo sarà un ulteriore canale che si affiancherà a quello della sanità territoriale".Per le aziende "si tratta solo di rispettare i requisiti minimi – ha concluso – avere gli spazi necessari per fare la ...

