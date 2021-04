Da oggi scuola in presenza per studenti fino alla prima media (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zainetti in spalla, mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e compagni di classe e insegnanti pronti a riabbracciarsi anche se “a distanza”. Sono circa 90 mila gli alunni rientrati in classe oggi in Friuli Venezia Giulia, dopo un periodo di didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado cominciato lo scorso 15 marzo con l’ingresso della regione in zona rossa. Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zainetti in sp, mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e compagni di classe e insegnanti pronti a riabbracciarsi anche se “a distanza”. Sono circa 90 mila gli alunni rientrati in classein Friuli Venezia Giulia, dopo un periodo di didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado cominciato lo scorso 15 marzo con l’ingresso della regione in zona rossa.

Advertising

TeresaBellanova : Oggi finalmente riaprono elementari e medie e 6 milioni di studentesse e studenti possono tornare in classe, anche… - marcodimaio : Oggi #7aprile tornano in classe 5,6 mln di studenti (dall'asilo alla 1^ media). Fatto importante per alunni e famig… - Agenzia_Ansa : Stamattina la campanella è suonata per circa due alunni su tre (5,6 milioni) tornati a seguire le lezioni in presen… - LuigiF97101292 : RT @rej_panta: Milano e Firenze si mobilitano per la riapertura della scuola ad oggi consentita solo a due studenti su 3 - ST09972061 : RT @regioneFVGit: #Covid19: 'Su scuola messe in campo tutte le risorse disponibili'. Così @alessiarosolen oggi in VI Commissione @CRFVG, ch… -