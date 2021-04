Curry ne mette 41 | guarda la vittoria di Golden State su Milwaukee

Advertising

Cubenji : @luigiscarpa6 @NinaRicci_us @radiosilvana @DavePollak4 @RadioSavana Allora non intervenire con battute del cazzo su… - lamaniadelcesto : ? Contro dei Bucks senza Giannis, Golden State porta a casa una vittoria fondamentale nella corsa al Play-in, compl… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #Curry show nella vittoria tirata contro Milwaukee, #Embiid ne mette 35 contro Boston - sportface2016 : #NBA #Curry show nella vittoria tirata contro Milwaukee, #Embiid ne mette 35 contro Boston -

Ultime Notizie dalla rete : Curry mette

La sintesi del successo 122 - 121 dei Golden State Warriors sui Milwaukee Bucks (privi di Giannis Antetokounmpo). Per Steph41 punti, 6 rimbalzi e 4 assist....Mannion nel successo di Golden State che batte 122 - 121 Milwaukee con uno strepitoso Steph. Il numero 30 dei Warriors fa 41 punti (6 i rimbalzi, 4 gli assist), mentre ne fa 19 Oubre Jr e...I Golden State Warriors battono al fotofinish i Milwaukee Bucks per 122-121. Certo, ci è voluto uno Steph Curry in formato Most Valuable Player per avere la meglio ...I Golden State Warriors battono al fotofinish i Milwaukee Bucks per 122-121. Certo, ci è voluto uno Steph Curry in formato Most Valuable Player per avere la meglio ...