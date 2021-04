Curling, Mondiali Calgary 2021: Italia da sogno, annichilita la Norvegia con un sonoro 10-3 (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo il ko contro la Russia, l’Italia riporta in parità il bilancio di vittorie e sconfitte nei Mondiali 2021 di Curling di scena a Calgary (Canada). Nel decimo incontro della manifestazione, gli azzurri hanno superato agevolmente la Norvegia. 10-3 il punteggio in favore di Retornaz e compagni, protagonisti di un’ottima prova caratterizzata da un quinto end superlativo. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA LA CRONACA DEL MATCH – La sfida parte su ritmi bassi e vede le due nazionali equivalersi in avvio. Nei primi due end, le due squadre si accontentano di un punto a testa, mentre nel terzo l’Italia si issa sul 3-1. La compagine scandinava trova il secondo punto del match nel quarto end, ma è nel quinto parziale che gli azzurri si scatenano. In un colpo solo, il quartetto formato ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo il ko contro la Russia, l’riporta in parità il bilancio di vittorie e sconfitte neididi scena a(Canada). Nel decimo incontro della manifestazione, gli azzurri hanno superato agevolmente la. 10-3 il punteggio in favore di Retornaz e compagni, protagonisti di un’ottima prova caratterizzata da un quinto end superlativo. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA LA CRONACA DEL MATCH – La sfida parte su ritmi bassi e vede le due nazionali equivalersi in avvio. Nei primi due end, le due squadre si accontentano di un punto a testa, mentre nel terzo l’si issa sul 3-1. La compagine scandinava trova il secondo punto del match nel quarto end, ma è nel quinto parziale che gli azzurri si scatenano. In un colpo solo, il quartetto formato ...

