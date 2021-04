Curling, Mondiali 2021: Italia sconfitta da Canada e Russia. Olimpiadi sempre più lontane (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quinta giornata dei Mondiali di Curling decisamente negativa per l’Italia. Gli azzurri hanno perso entrambe le sfide contro Canada (7-4) e Russia (8-7). La Nazionale proverà ancora a staccare il pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, riservata alle sei migliori classificate del round robin, anche se la situazione è molto compromessa. Gli azzurri in questo momento occupano l’ottavo posto, con uno score di 4 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 9 sfide, e dovranno necessariamente cambiare marcia per raggiungere l’obiettivo a cinque cerchi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sono usciti sconfitti dal match contro il Canada che si è imposto 7-4. E pensare che gli azzurri sono partiti subito fortissimo, rubando la mano agli avversari ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quinta giornata deididecisamente negativa per l’. Gli azzurri hanno perso entrambe le sfide contro(7-4) e(8-7). La Nazionale proverà ancora a staccare il pass per leInvernali di Pechino 2022, riservata alle sei migliori classificate del round robin, anche se la situazione è molto compromessa. Gli azzurri in questo momento occupano l’ottavo posto, con uno score di 4 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 9 sfide, e dovranno necessariamente cambiare marcia per raggiungere l’obiettivo a cinque cerchi. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sono usciti sconfitti dal match contro ilche si è imposto 7-4. E pensare che gli azzurri sono partiti subito fortissimo, rubando la mano agli avversari ...

