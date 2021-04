Cupra Born, ultimi test sulla neve per l’elettrica prima del debutto a maggioHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) I test invernali sono molto importanti per tutti i marchi automobilistici in quanto permettono di testare l’affidabilità delle loro nuove vetture in condizioni estreme. Per le elettriche, queste prove sono ancora più importanti in quanto è possibile sperimentare il funzionamento delle batterie e dei sistemi di ricarica a basse temperature. Cupra sta portando avanti lo sviluppo della sua elettrica Born la cui presentazione è attesa all’inizio del mese di maggio. ultimi test sulla neve In particolare, il marchio spagnolo ha portato il suo nuovo modello a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico presso un circuito di 6 km quadrati progettato sopra un lago ghiacciato. Un luogo particolarmente inospitale dove i tecnici hanno potuto portare al limite ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Iinvernali sono molto importanti per tutti i marchi automobilistici in quanto permettono diare l’affidabilità delle loro nuove vetture in condizioni estreme. Per le elettriche, queste prove sono ancora più importanti in quanto è possibile sperimentare il funzionamento delle batterie e dei sistemi di ricarica a basse temperature.sta portando avanti lo sviluppo della sua elettricala cui presentazione è attesa all’inizio del mese di maggio.In particolare, il marchio spagnolo ha portato il suo nuovo modello a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico presso un circuito di 6 km quadrati progettato sopra un lago ghiacciato. Un luogo particolarmente inospitale dove i tecnici hanno potuto portare al limite ...

Advertising

HDmotori : Cupra Born, ultimi test sulla neve per l'elettrica prima del debutto a maggio - GreenMS_it : Cupra Born, test a -30 ºC in attesa del debutto di maggio - motorionline : #Cupra #Born: test a -30°C per l’elettrica sportiva, debutto a inizio maggio [FOTO] -