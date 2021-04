Crudelia | rilasciato il secondo trailer ufficiale del film con Emma Stone

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021), il nuovodella Disney, uscirà nei cinema il prossimo 28 maggio, intanto è statoilSi avvicina l’uscita del tanto attesodella Disney,, previsto per il 28 maggio al cinema (salvo disponibilità dei cinema) e in streaming su Disney+ con accesso VIP. Oggi ad incuriosire maggiormente i fan è l’uscita del. Le scorse settimane avevamo già visto il primoe alcune immagini ufficiali del, in cui la protagonistaveste i panni della famigerataDe Mon. Dalle prime scene rilasciate dal ...