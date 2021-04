Crudelia | ecco il nuovo trailer italiano del film con Emma Stone

(Di mercoledì 7 aprile 2021)qui ildel lungometraggio Disney live action, interpretato dai due Premi OscaredThompson. Ilarriverà il 28 maggio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane (salvo disponibilità dei cinema) e su Disney+ con Accesso VIP (e per tutti gli abbonati alla piattaforma senza costi aggiuntivi in un secondo momento). “”: trama edelAmbientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta,segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri ...

Ambientato nella Londra punk - rock degli anni Settanta, è interpretato dall'attrice premio Oscar® Emma Stone nel ruolo che fu di Glenn Close; mentre la vincitrice dell'Academy Award® Emma ... Il nuovo trailer del lungometraggio Disney live action Crudelia, interpretato dai due Premi Oscar® Emma Stone ed Emma Thompson. Diretto da Craig Gillespie, il film arriverà il 28 maggio in contemporan ... Crudelia De Mon rivive in Cruella e con il volto di Emma Stone. Il nuovo live action dedicato alla villain de La Carica dei 101 è atteso per il 28 maggio su Disney+ ed è ambientato in una Londra punk ...