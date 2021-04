Cristiana Dell' Anna sarà la santa Francesca Saverio Cabrini in un film diretto da Alejandro Monteverde

Advertising

Luisjvelagmail1 : RT @falasca_s: #PapainIraq Francesco entra nella Cattedrale di Al-Tahira a Qaraqosh la città a maggioranza cristiana più grande dell’Iraq h… - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: Cristiana Dell'Anna (@CrisDellAnna) protagonista del nuovo film di Alejandro Monteverde. - POPCORNTVit : Cristiana Dell'Anna sarà Francesca Saverio Cabrini in un biopic sulla santa - jan_novantuno : Cristiana Dell'Anna (@CrisDellAnna) protagonista del nuovo film di Alejandro Monteverde. - ciakmag : Cristiana Dell'Anna passa da #Gomorra ai panni monacali di Madre Francesca Saverio Cabrini. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiana Dell

Ciak Magazine

E creò la donna per aiuto'uomo. E siccome l'uomo non è creato per la terra, ma per il Cielo ... Maria fu l'alto tipo della donna. Essa compì il suo ufficio di sollevare l'uomo, di ...Caritas Indonesia sin dalle prime ore'emergenza è intervenuta coordinando gli interventi delle Caritas locali di Flores (Larantuka, Ende e Ruteng), di Timor (Kupang, Atambua) e di Sumba (...L'attrice Cristiana Dell'Anna, interprete di Patrizia nella serie Gomorra, interpreterà la religiosa missionaria Francesca Saverio Cabrini in un film biografico diretto da Alejandro Monteverde. Cristi ...Il viaggio del Papa in Iraq ha acceso i riflettori della comunità internazionale sulle discriminazioni di cui soffrono i cristiani caldei ...