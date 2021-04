Crisanti: "Per chi ha trombofilia, l'aereo è 100 volte più rischioso del vaccino" (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un aereo, che è circa 100 volte superiore se fanno il vaccino”. Così Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a ‘SkyTg24’ parlando del nesso tra eventi trombotici e il vaccino AstraZeneca. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5mln di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100superiore se si prende unche se si fa il. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio, possono avere eventi avversi quando prendono un, che è circa 100superiore se fanno il”. Così Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a ‘SkyTg24’ parlando del nesso tra eventi trombotici e ilAstraZeneca. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5mln di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un ...

