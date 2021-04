Covid, ultime notizie. Conferenza stampa di Ema su AstraZeneca alle 16. LIVE (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fissato per oggi poemriggio il punto stampa in realazione agli eventi rari di trombosi cerebrale dopo il vaccino di Oxford. Oggi si torna a scuola anche in zona rossa fino alla prima media: due alunni su tre saranno in presenza. Continua il pressing sulle riaperture. In arrivo un milione e mezzo di dosi Pfizer. Nuovo record di vittime in Brasile, oltre 4 mila. Negli Usa somministrate 150 milioni di dosi Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fissato per oggi poemriggio il puntoin realazione agli eventi rari di trombosi cerebrale dopo il vaccino di Oxford. Oggi si torna a scuola anche in zona rossa fino alla prima media: due alunni su tre saranno in presenza. Continua il pressing sulle riaperture. In arrivo un milione e mezzo di dosi Pfizer. Nuovo record di vittime in Brasile, oltre 4 mila. Negli Usa somministrate 150 milioni di dosi

