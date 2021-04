Covid, ultime notizie. Bollettino di oggi: 13.708 casi su 339.939 tamponi. 627 morti. LIVE (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è al 4%. L'Agenzia europea del farmaco: "Non è stato mostrato un nesso con l'età" tra gli eventi rari di trombosi ed il vaccino. "Non ci sono rischi generalizzati, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche". oggi ritorno a scuola anche in zona rossa fino alla prima media: due alunni su tre in presenza. In arrivo un milione e mezzo di dosi Pfizer Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-è al 4%. L'Agenzia europea del farmaco: "Non è stato mostrato un nesso con l'età" tra gli eventi rari di trombosi ed il vaccino. "Non ci sono rischi generalizzati, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche".ritorno a scuola anche in zona rossa fino alla prima media: due alunni su tre in presenza. In arrivo un milione e mezzo di dosi Pfizer

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus: 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e 627 vittime Il bilancio dei deceduti ne registra altre 13 vittime da Covid 19 (una in meno rispetto a ieri), nelle ultime ore, sale a 2.200 il loro numero. Gli attualmente positivi sono 10.397, 174 in meno ...

Covid Veneto, il bollettino: 103 morti (ma è un possibile ritardo) in un giorno. Zaia: 'Aprile ancora in trincea' Incremento di decessi in . Nelle ultime 24 ore, la ne ha registrati ben 103 nel . Il presidente Luca ha tuttavia attribuito il dato a un ritardo nella comunicazione dei dati negli ultimi giorni. Il totale dei dall'inizio della ...

Covid, 13.708 casi e 627 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 7 aprile 2021. Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...

