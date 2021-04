Covid: prima udienza civile familiari vittime rinviata all'8 luglio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - La prima udienza della causa civile intentata dai familiari delle vittime del Covid19 è stata rinviata al prossimo 8 luglio. Lo fanno sapere i legali dei familiari, che attendevano l'inizio del processo il 14 aprile. Oggi, la cancelleria del Tribunale civile di Roma "ha comunicato che il giudice che dovrà decidere della causa intentata da 500 familiari delle vittime di coronavirus ha emesso il provvedimento di rinvio dell'udienza inizialmente prevista per il 14 aprile alla data del prossimo 8 luglio 2021". In questa occasione, per la normativa antiCovid, l'udienza sarà a trattazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Ladella causaintentata daidelledel19 è stataal prossimo 8. Lo fanno sapere i legali dei, che attendevano l'inizio del processo il 14 aprile. Oggi, la cancelleria del Tribunaledi Roma "ha comunicato che il giudice che dovrà decidere della causa intentata da 500delledi coronavirus ha emesso il provvedimento di rinvio dell'inizialmente prevista per il 14 aprile alla data del prossimo 82021". In questa occasione, per la normativa anti, l'sarà a trattazione ...

Advertising

juventusfc : COVID 19 - Positività calciatore Prima Squadra: - marattin : Come commissione Finanze vogliamo evitare di trovarci, dopo il Covid, con imprese piene di debito e povere di capit… - Mov5Stelle : In occasione della #giornataMondialedellaSalute, il nostro pensiero va a chi ogni giorno si trova in prima linea, d… - luca7goldenwing : Non si capisce che per certe attività il covid è paragonabile ad uno tsunami, dove passa il territorio cambia. Chi… - DarioPuppo : Dušan Lajovic, compagno di Davis di Djokovic, ha rinunciato al torneo 250 di Marbella, dove era testa di serie n.4,… -