Covid | prima udienza civile familiari vittime rinviata all’8 luglio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Ladella causaintentata daidelledel19 è stataal prossimo 8. Lo fanno sapere i legali dei, che attendevano l’inizio del processo il 14 aprile. Oggi, la cancelleria del Tribunaledi Roma “ha comunicato che il giudice che dovrà decidere della causa intentata da 500delledi coronavirus ha emesso il provvedimento di rinvio dell’inizialmente prevista per il 14 aprile alla data del prossimo 82021”.In questa occasione, per la normativa anti, l’sarà a trattazione scritta: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid prima

Metro

Nelle persone che hanno avuto la seconda dose dopo 12 settimane dalla, infatti, l'efficacia ... Quindi, pur essendo la vaccinazione anti -un diritto di tutti, è necessario seguire un piano ...In più ha aggiunto che il Giappone si sta attrezzando particolarmente con misure anti -per ... Larisale al 1988 ed era motivata con il fatto che i giochi a cinque cerchi si svolgevano ...Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 7 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina, nel giorno in ...Dopo 21 giorni trascorsi in terapia intensiva, Carmen Hernandez, una donna colombiana di 104 anni ha vinto il Covid-19 per la seconda volta e è stata dimessa tra gli applausi ...