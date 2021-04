Covid, oggi 13.708 nuovi casi e 627 morti: il bollettino del 7 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 7 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 13.708 Decessi: 627 Tamponi effettuati: 339.939 Terapie intensive: -60 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 547.837 casi totali: 3.700.393 Decessi: 112.374 Guariti: 3.040.182 In Italia oggi, mercoledì 7 aprile 2021, si registrano 13.708 nuovi positivi e 627 morti. Ieri c’erano stati 7.767 nuovi casi e 421 morti. In totale sono stati effettuati 339.939 tamponi (ieri erano stati 112.962). L’indice di positività scende al 4 per cento, rispetto al 6,9 % di ieri. Le persone attualmente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.708 Decessi: 627 Tamponi effettuati: 339.939 Terapie intensive: -60 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 547.837totali: 3.700.393 Decessi: 112.374 Guariti: 3.040.182 In Italia, mercoledì 7, si registrano 13.708positivi e 627. Ieri c’erano stati 7.767e 421. In totale sono stati effettuati 339.939 tamponi (ieri erano stati 112.962). L’indice di positività scende al 4 per cento, rispetto al 6,9 % di ieri. Le persone attualmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid Valle d'Aosta, oggi 61 contagi e 2 morti: bollettino ...ultime news Sono 61 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, ... I decessi di persone positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza sono stati 431.

Covid Piemonte, oggi 1.464 contagi e 79 morti: bollettino 7 aprile Sono 79 i decessi di persone positive al test del Covid - 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.560 deceduti risultati positivi ...

Forte dei Marmi: dopo un anno di mangime antifecondativo, i piccioni calano del 15% "Il risultato ci indica che abbiamo intrapreso una buona strada - afferma l'assessore all'Ambiente Enrico Ghiselli - anche in considerazione che il servizio, a causa del Covid è iniziato in ritardo" ...

Vaccino di AstraZeneca e trombosi: che cosa dice l'EMA - Focus.it C'è forse un nesso causale tra il vaccino di AstraZeneca e i rari casi di trombosi con basso numero di piastrine. Ma i benefici superano i rischi.

