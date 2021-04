Covid, oggi 13.708 nuovi casi e 627 morti, “crollo” dei contagi in Emilia-Romagna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Covid in Italia oggi, bollettino del 7 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid oggi sono 13.708, quasi il doppio di ieri ma con molti più tamponi eseguiti. I decessi registrati oggi sono ben 627, ma una buona parte risale a 48 ore fa. In Italia ad oggi sono morte per il Covid 112.374 persone. oggi arrivano segnali positivi sull’andamento della pandemia: in alcune regioni la curva dei contagi cala in maniera significativa, come in Emilia-Romagna. (prosegue dopo la foto) Gli attuali positivi sono 7.868 in meno, ad oggi sono 547.837. I guariti sono 20.927 in più, in totale hanno ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021)in Italia, bollettino del 7 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idisono 13.708, quasi il doppio di ieri ma con molti più tamponi eseguiti. I decessi registratisono ben 627, ma una buona parte risale a 48 ore fa. In Italia adsono morte per il112.374 persone.arrivano segnali positivi sull’andamento della pandemia: in alcune regioni la curva deicala in maniera significativa, come in. (prosegue dopo la foto) Gli attuali positivi sono 7.868 in meno, adsono 547.837. I guariti sono 20.927 in più, in totale hanno ...

