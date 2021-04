Covid, news. Bollettino: 13.708 casi, 627 morti. AstraZeneca raccomandato a over 60. LIVE (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rapporto positivi-tamponi è al 4%. Scendono le terapie intensive (-60) e i ricoveri ordinari (-21). Dopo la conferenza dell'Ema su AstraZeneca, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha detto: "Raccomandiamo l'uso preferenziale del vaccino per gli over 60". L'Ema: "Non è stato mostrato un nesso con l'età tra gli eventi rari di trombosi ed il vaccino" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rapporto positivi-tamponi è al 4%. Scendono le terapie intensive (-60) e i rici ordinari (-21). Dopo la conferenza dell'Ema su, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha detto: "Raccomandiamo l'uso preferenziale del vaccino per gli60". L'Ema: "Non è stato mostrato un nesso con l'età tra gli eventi rari di trombosi ed il vaccino"

