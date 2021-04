Covid: La Russa, 'solidarietà a Figliuolo per parole Murgia' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. solidarietà al generale Figliuolo e ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa per le parole sconnesse della pennivendola Michela Murgia”. Lo afferma Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.al generalee ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa per lesconnesse della pennivendola Michela”. Lo afferma Ignazio La, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato.

