Covid, la proposta dell’Fmi per la crisi economica: «Tasse più alte ai ricchi per aiutare la ripresa e rafforzare la coesione sociale» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Fondo monetario internazionale (Fmi) propone la ricetta per aiutare i Paesi a uscire dalla crisi economica aggravata dalla pandemia di Coronavirus. Secondo l’ente, i governi dovrebbero valutare Tasse più alte per i cosiddetti “ricchi” per pagare i conti del Covid; ogni Paese dovrebbe quindi considerare «un contributo temporaneo alla ripresa dal Covid» da far pagare a chi gode di redditi più alti. Questo aiuterebbe a ridurre le disuguaglianze e «aumenterebbe la probabilità di una mobilità intergenerazionale» considerato che i giovani sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto del Covid. In sintesi, come riportato da Ansa, l’Fmi ritiene che chi guadagna di più e le aziende che hanno prosperato durante la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Fondo monetario internazionale (Fmi) propone la ricetta peri Paesi a uscire dallaaggravata dalla pandemia di Coronavirus. Secondo l’ente, i governi dovrebbero valutarepiùper i cosiddetti “” per pagare i conti del; ogni Paese dovrebbe quindi considerare «un contributo temporaneo alladal» da far pagare a chi gode di redditi più alti. Questo aiuterebbe a ridurre le disuguaglianze e «aumenterebbe la probabilità di una mobilità intergenerazionale» considerato che i giovani sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto del. In sintesi, come riportato da Ansa, l’Fmi ritiene che chi guadagna di più e le aziende che hanno prosperato durante la ...

Advertising

g_brescia : Consiglio la lettura di questo articolo dove si parla ancora della proposta di legge per far #votare a distanza i c… - ingrid25136239 : RT @DAVIDPARENZO: Mi sembra una proposta di buon senso e al passo con la situazione che stiamo vivendo @GiorgiaMeloni #ristori #cashback #C… - brumas00 : RT @DAVIDPARENZO: Mi sembra una proposta di buon senso e al passo con la situazione che stiamo vivendo @GiorgiaMeloni #ristori #cashback #C… - giorgiobellocc1 : @OnestiSilvia @DarioBressanini @wiz4rdmon @_MacsF @Ruffino_Lorenzo Sì, bella proposta. Poi scoppia un focolaio in u… - tranellio : RT @Irene_5s: Riprogettare il sistema sanitario per superare gli effetti di una prolungata emergenza pandemica legata al #Covid_19. Ecco la… -