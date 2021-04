Covid, la curva rallenta: zero casi a Valgoglio dopo i vaccini di massa, i dati paese per paese (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 1.752 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile, secondo l’ultimo report dell’Agenzia di Tutela della Salute. “La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti – spiega Ats – mostra un decremento complessivo di nuovi casi pari a -197 contro i -100 della settimana precedente, corrispondente ad un decremento del 10% rispetto al -5% della settimana precedente”. La media giornaliera di nuovi casi scende a 250 (278 la settimana precedente). “Ciò – prosegue Ats – appare corroborare ulteriormente i segnali osservati da tre settimane, che mostrano un rallentamento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 1.752 i nuovi positivi al-19 in provincia di Bergamo, nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile, secondo l’ultimo report dell’Agenzia di Tutela della Salute. “La dimensione statistica dei nuoviidentificati su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti – spiega Ats – mostra un decremento complessivo di nuovipari a -197 contro i -100 della settimana precedente, corrispondente ad un decremento del 10% rispetto al -5% della settimana precedente”. La media giornaliera di nuoviscende a 250 (278 la settimana precedente). “Ciò – prosegue Ats – appare corroborare ulteriormente i segnali osservati da tre settimane, che mostrano unmento dellaepidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, ...

