Covid: in Sicilia 998 nuovi positivi, 16 morti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 998 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 24.958 tamponi processati, con una incidenza del 4,0%, in linea con la media nazionale. La regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime da Covid sono state 16 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.746. Il numero degli attuali positivi il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 998 ialinsu 24.958 tamponi processati, con una incidenza del 4,0%, in linea con la media nazionale. La regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime dasono state 16 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.746. Il numero degli attualiil Mattino dinotizie.

