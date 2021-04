Covid: in hub Lombardia 5mila over 80 senza appuntamento, vaccinato l’81% (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Gli over 80 senza appuntamento che si sono presentati oggi agli hub vaccinali della Lombardia sono stati quasi 5mila e l’81% di loro è stato vaccinato. E’ il dato raccolto dalla Direzione Generale Welfare della Regione, che fa il punto sulla campagna dedicata agli più anziani ancora senza appuntamento. Da oggi, raccogliendo l’invito della Regione, potevano presentarsi spontaneamente ai centri vaccinali. In tutto sono stati 4.939 gli ultraottantenni giunti spontaneamente ai punti vaccinali. A 3.994 di loro è stata inoculata la prima dose di vaccino (81%). In alcuni casi si è proceduto a fissare l’appuntamento tra domani e l’11 aprile, mentre altri cittadini che non rispondevano ai criteri ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Gli80che si sono presentati oggi agli hub vaccinali dellasono stati quasidi loro è stato. E’ il dato raccolto dalla Direzione Generale Welfare della Regione, che fa il punto sulla campagna dedicata agli più anziani ancora. Da oggi, raccogliendo l’invito della Regione, potevano presentarsi spontaneamente ai centri vaccinali. In tutto sono stati 4.939 gli ultraottantenni giunti spontaneamente ai punti vaccinali. A 3.994 di loro è stata inoculata la prima dose di vaccino (81%). In alcuni casi si è proceduto a fissare l’tra domani e l’11 aprile, mentre altri cittadini che non rispondevano ai criteri ...

