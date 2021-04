Covid in Campania | oggi 1 358 positivi e 66 morti | l' indice di contagio scende sotto il 10%

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 7 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - salernotoday : Covid-19: 1.358 nuovi contagi e 66 decessi, di cui 34 nelle ultime 48 ore - TV7Benevento : COVID. IN CAMPANIA 1.358 NUOVI CASI, 66 MORTI E 2.087 GUARITI... - mattinodinapoli : Covid, Anci Campania alla Regione: «Contrari a campagna vaccini in luoghi turistici» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La crisi indotta dalha 'prodotto divisioni sul territorio , anche a causa dell'applicazione ... ma l'impatto più forte è al Centro - Sud con Abruzzo, Basilicata, Calabria,e Sardegna ad ...... vengono trasferite in altri presidi poiché a Castel di Sangro non vi sono reparti. Se ...per via delle risorse paesaggistiche e per la vicinanza con altre regioni come Molise e. Si ...Protestano ristoratori, proprietari di bar e palestre di tutta la Campania contro la zona rossa Covid arrivata ormai alla quinta settimana.Castel di Sangro, 7 aprile- Inaugurato oggi il nuovo pre-triage dell’ospedale di Castel di Sangro con la completa riorganizzazione dei percorsi dedicati ai pazienti covid. Sono intervenuti ... regioni ...