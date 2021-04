Covid | in Campania 1 358 nuovi casi 9 | 35% dei tamponi 66 decessi 34 nelle ultime 48 ore

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 7 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - InfoCilentoWeb : Covid, tasso di positività in #Campania sotto il 10% #Coronavirus - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (7 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #7aprile 1.358 casi su 14.520 tamponi molecolari (9,35% positivi) 2.087 guariti e 66 decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La crisi indotta dalha 'prodotto divisioni sul territorio , anche a causa dell'applicazione ... ma l'impatto più forte è al Centro - Sud con Abruzzo, Basilicata, Calabria,e Sardegna ad ...... vengono trasferite in altri presidi poiché a Castel di Sangro non vi sono reparti. Se ...per via delle risorse paesaggistiche e per la vicinanza con altre regioni come Molise e. Si ...La pandemia ed il rischio contagio Covid 19, ha messo a dura prova tutti i settori economici ... L’allarme è del presidente Vincenzo Schiavo di Confesercenti Campania. Le difficoltà che annunciano il ...Apprezziamo l'interesse e l'attenzione da parte della Giunta regionale in quanto, lo sappiamo bene, il settore turistico è sicuramente uno dei più colpiti tra le attività economiche in Italia, e ...