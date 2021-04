Covid, in Brasile 4mila morti al giorno. Bolsonaro contro il lockdown: 'Fa ingrassare' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha sostenuto che il confinamento imposto dalla pandemia di coronavirus faccia ingrassare la gente . 'Quando una persona rimane in casa, cosa fa? Dubito che non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente brasiliano Jairha sostenuto che il confinamento imposto dalla pandemia di coronavirus facciala gente . 'Quando una persona rimane in casa, cosa fa? Dubito che non ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid, in Brasile 4mila morti al giorno. Bolsonaro contro il lockdown: 'Fa ingrassare' ...l'emergenza coronavirus in Brasile, con una media di quasi quattromila morti al giorno : nelle ultime 24 ore il gigante sudamericano ha registrato ulteriori 3.769 decessi e 91.097 contagi per Covid - ...

Un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova potrebbe cambiare il corso di questa pandemia Un nuovo vaccino contro Covid - 19, nella prima fase di sperimentazione clinica in Brasile, Messico, Thailandia e Vietnam, potrebbe cambiare il modo in cui il mondo sta combattendo la pandemia. La premessa è entusiasmante e ...

Pandemia devastante, 2020 terribile per i diritti umani. Amnesty International “Il 2020 è stato un anno terribile per i diritti umani nel mondo”. Inizia così Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, presentando online il ‘Rapporto annuale sui diritti 2020-2021 ...

Amnesty: “Il Covid ha travolto gli ultimi del mondo” Il 2020 è stato un anno terribile per i diritti umani nel mondo”. Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, inizia così la presentazione online del “Rapporto annuale sui diritti 2020 ...

