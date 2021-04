Covid, il Governo pensa alle riaperture dopo le proteste: c’è la data (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alcune attività commerciali potrebbero riaprire a partire dal 20 aprile. A confermarlo è la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastelal Gelmini. “Le aperture ci saranno, soprattutto a maggio. Ma forse qualcosa già dal 20 aprile si potrà aprire”, ha annunciato Gelmini agli stati generali del settore dei matrimoni ed eventi privati organizzato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alcune attività commerciali potrebbero riaprire a partire dal 20 aprile. A confermarlo è la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastelal Gelmini. “Le aperture ci saranno, soprattutto a maggio. Ma forse qualcosa già dal 20 aprile si potrà aprire”, ha annunciato Gelmini agli stati generali del settore dei matrimoni ed eventi privati organizzato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mara_carfagna : Solidarietà a @sbonaccini per le intimidazioni subite. Cittadini, medici, scienziati, enti locali, regioni, governo… - Agenzia_Ansa : Sottoscritto, al tavolo tra governo e parti sociali, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani azienda… - IlContiAndrea : Entro questo mese dovrebbero arrivare protocolli approvati dal Cts per i live estivi. Concerti in location per appl… - paolo_doc_it : RT @QSanit: #Covid. Firmato protocollo per le #vaccinazioni sui luoghi di lavoro. Già pronte a partire 7.000 aziende. Costi somministrazion… - cislromagna : RT @CislNazionale: Bisogna disinnescare questa bomba sociale. Abbiamo chiesto al #Governo di prolungare il blocco dei licenziamenti per tut… -