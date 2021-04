Covid: Francia, iniziata produzione vaccino Pfizer/BioNTech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parigi, 7 apr. (Adnkronos) – E’ iniziata come previsto oggi in Francia la produzione dei primi vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer/BioNTech. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. I vaccini, che saranno infialati dall’azienda Delpharm in uno stabilimento situato nel dipartimento di Eure-et-Loir, saranno in parte esportati all’estero.“250 milioni di dosi di vaccini per il Covid-19 prodotti in Francia nel 2021: questo è il nostro obiettivo. Si comincia oggi con i primi vaccini Pfizer/BioNTech prodotti nel sito Delpharm a Saint-Rémy-sur-Avre”, ha twittato Macron. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parigi, 7 apr. (Adnkronos) – E’come previsto oggi inladei primi vaccini anti-sviluppati da. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. I vaccini, che saranno infialati dall’azienda Delpharm in uno stabilimento situato nel dipartimento di Eure-et-Loir, saranno in parte esportati all’estero.“250 milioni di dosi di vaccini per il-19 prodotti innel 2021: questo è il nostro obiettivo. Si comincia oggi con i primi vacciniprodotti nel sito Delpharm a Saint-Rémy-sur-Avre”, ha twittato Macron. L'articolo CalcioWeb.

