Covid Francia, è record di ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 5.729 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva in Francia per complicanze legate al Covid, 673 solo nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto di pazienti ricoverati in terapia intensiva dall’inizio dell’anno, come ha riferito il ministero della Salute francese. Sono invece 3.131 i pazienti malati di Covid-19 che sono stati ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore. Viene invece aggiornato a 97.734 il numero dei morti in Francia dall’inizio della pandemia, 433 nell’ultima giornata.Di settimana in settimana, il numero di pazienti con Covid-19 che hanno richiesto un ricovero in terapia intensiva è aumentato del 13,4%, la crescita più alta da novembre.Intanto è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 5.729 le persone ricoverate nei reparti diinper complicanze legate al, 673 solo nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto di pazienti ricoverati indall’inizio dell’anno, come ha riferito il ministero della Salute francese. Sono invece 3.131 i pazienti malati di-19 che sono stati ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore. Viene invece aggiornato a 97.734 il numero dei morti indall’inizio della pandemia, 433 nell’ultima giornata.Di settimana in settimana, il numero di pazienti con-19 che hanno richiesto un ricovero inè aumentato del 13,4%, la crescita più alta da novembre.Intanto è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Macron: 'Niente proroghe, scuole riaprono tra tre settimane' #francia - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - TgLa7 : #Covid, #Francia: Macron parla alla nazione alle 20. Non parlava da scorso novembre, altro mese di picco epidemiolo… - fisco24_info : Covid Francia, è record di ricoveri in terapia intensiva: Sono 673 solo nelle ultime 24 ore. I decessi in un giorno… - TV7Benevento : Covid Francia, è record di ricoveri in terapia intensiva... -