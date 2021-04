Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Fiorentina; tutti negativi tamponi del gruppo squadra Erano molto attesi quelli degli azzurri Biraghi e Castrovilli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi del gruppo squadra - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi del gruppo squadra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi del gruppo squadra - napolimagazine : FIORENTINA - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi del gruppo squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fiorentina

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sull'intero gruppo squadra della. A renderlo noto la stessa società viola. C'era particolarmente attesa per l'esito di quelli fatti da Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi che hanno fatto parte della spedizione azzurra ......delle attività dei nerazzurri decretato dall'ATS lombarda per lo scoppio di un focolaioall'...56 Lazio 52 Roma 51 Verona 41 Sassuolo 40 Sampdoria 36 Bologna 34 Udinese 33 Genoa 32, ...L'onorevole di FI: "Adesso cambiare veramente passo e vaccinare gli over 80. Le dosi ci sono" “Metà regione, fra cui l’area metropolitana fiorentina, con più di 250 contagi per 100.000 abitanti, occup ...Ecco, grazie a Florence Multimedia, una rassegna di eventi in programma ad aprile 2021 a Firenze e area metropolitana fiorentina. Le segnalazioni sono tratte da Feel Florence, il sito ufficiale del tu ...