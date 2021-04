Covid Emilia Romagna | oggi 576 contagi e 57 morti | bollettino

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 576 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 57per un totale da inizio pandemia di 12.246 vittime in Regione. Sono stati 31.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,8%. L’età media dei nuovi positivi diè 44,5 anni. La situazione deinelle province vede Bologna con 120 nuovi casi e Modena e Parma con 60; poi Piacenza (59), Cesena (58) e Reggio(57), quindi Forlì (50) e Ferrara (38); seguono Ravenna (34), il Circondario imolese (25) e, infine, Rimini (15). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.415 in più rispetto ...

poi Piacenza (59), Cesena (58) e Reggio(57), quindi Forlì (50) e Ferrara (38); seguono ... Continua intanto la campagna vaccinale anti -. Alle ore 14 di oggi, mercoledì 7 aprile, sono ...

Con un provvedimento firmato oggi pomeriggio (7 aprile) dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito "il ... evidenzia il "rischio di contagio da Covid" rappresentato dalla ...

Sono 576 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 57 morti per un totale da inizio pandemia di 12.246 vittime ...