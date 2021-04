Covid Emilia Romagna, oggi 576 contagi e 57 morti: bollettino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 576 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 57 morti per un totale da inizio pandemia di 12.246 vittime in Regione. Sono stati 31.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 120 nuovi casi e Modena e Parma con 60; poi Piacenza (59), Cesena (58) e Reggio Emilia (57), quindi Forlì (50) e Ferrara (38); seguono Ravenna (34), il Circondario imolese (25) e, infine, Rimini (15). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.415 in più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 576 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 57per un totale da inizio pandemia di 12.246 vittime in Regione. Sono stati 31.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,8%. L’età media dei nuovi positivi diè 44,5 anni. La situazione deinelle province vede Bologna con 120 nuovi casi e Modena e Parma con 60; poi Piacenza (59), Cesena (58) e Reggio(57), quindi Forlì (50) e Ferrara (38); seguono Ravenna (34), il Circondario imolese (25) e, infine, Rimini (15). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.415 in più ...

Advertising

fattoquotidiano : Emilia-Romagna, un pacco con scritto “frode Covid” consegnato al governatore Bonaccini. Allertati i carabinieri, si… - RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - infoitinterno : Covid in Emilia Romagna: bollettino del 7 aprile. In Emilia Romagna sono 576 i nuovi casi e 57 i morti. Nel Modenes… - infoitinterno : Covid oggi: bollettino coronavirus 7 aprile 2021. Contagi Italia ed Emilia Romagna - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: Covid. Consorzio di Bonifica di Piacenza, rinviate le elezioni del 18 e 19 aprile per evitare assembramenti e tutelare la sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia Coronavirus: 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e 627 vittime Emilia - Romagna, 576 casi e 57 morti Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, in Emilia - Romagna ... Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 comunicati dal dipartimento ...

Clara Munarini sarà la prima donna ad arbitrare nel massimo campionato nazionale maschile L'arbitro trentunenne di Parma, dopo essere stata costretta dalla positività al Covid - 19 a ...giornata l'altra internazionale italiana Maria Beatrice Benvenuti sarà quarto uomo in Valorugby Emilia - ...

Covid. Oggi 13.708 nuovi casi e 627 decessi. Tasso positività in calo al 4% Riguardo alle Terapie intensive si segnalano però 276 nuovi ingressi (ieri erano stati 221) con numeri più alti in Puglia (51), Veneto (47), Lombardia (46) ed Emilia Romagna (24). Attualmente ...

Il ristoratore vestito da "sciamano": "Terrò aperti i miei locali, continuerò a protestare" «Continuerò a protestare finché le cose non cambiano. E anche stasera terrò aperti i miei ristoranti, rispettando il distanziamento tra i tavoli come sempre. Dopo ciò che è ...

- Romagna, 576 casi e 57 morti Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, in- Romagna ... Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ...L'arbitro trentunenne di Parma, dopo essere stata costretta dalla positività al- 19 a ...giornata l'altra internazionale italiana Maria Beatrice Benvenuti sarà quarto uomo in Valorugby- ...Riguardo alle Terapie intensive si segnalano però 276 nuovi ingressi (ieri erano stati 221) con numeri più alti in Puglia (51), Veneto (47), Lombardia (46) ed Emilia Romagna (24). Attualmente ...«Continuerò a protestare finché le cose non cambiano. E anche stasera terrò aperti i miei ristoranti, rispettando il distanziamento tra i tavoli come sempre. Dopo ciò che è ...