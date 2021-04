Covid, “Ema avvierà indagine sul vaccino Sputnik V per verificare il rispetto delle norme etiche e scientifiche” (Di mercoledì 7 aprile 2021) A tre giorni dalla missione per l’ispezione dei siti di produzione in Russia, il Financial Times scrive che l’Agenzia europea per i farmaci (Ema) la prossima settimana avvierà un’indagine per verificare se durante la sperimentazione clinica del vaccino russo Sputnik V siano state violate le norme etiche e scientifiche concordate a livello internazionale. Il prestigioso quotidiano britannico cita alcune fonti vicine al dossier. Sotto la lente dell’agenzia ci sarebbe in particolare il rispetto del cosiddetto standard di ‘buona pratica clinica’ per la sicurezza dei partecipanti alla sperimentazione. L’indagine, chiave anche per il via libera all’immissione sul mercato europeo del vaccino russo, arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) A tre giorni dalla missione per l’ispezione dei siti di produzione in Russia, il Financial Times scrive che l’Agenzia europea per i farmaci (Ema) la prossima settimanaun’perse durante la sperimentazione clinica delrussoV siano state violate leconcordate a livello internazionale. Il prestigioso quotidiano britannico cita alcune fonti vicine al dossier. Sotto la lente dell’agenzia ci sarebbe in particolare ildel cosiddetto standard di ‘buona pratica clinica’ per la sicurezza dei partecipanti alla sperimentazione. L’, chiave anche per il via libera all’immissione sul mercato europeo delrusso, arriva ...

