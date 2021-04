Covid e famiglie sempre monrealesi sempre più povere, arrivano i buoni spesa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Comune di Monreale dà vita a una nuova finestra per l’erogazione dei buoni spesa in occasione dell’emergenza Covid e alla crisi economica che da essa ne deriva. Da domani si potrà accedere alla piattaforma “Promoshop” per la presentazione delle istanze per richiedere buoni spesa. I cittadini aventi diritto potranno collegarsi al sito www.comune.pa.it dove è stato pubblicato l’avviso per l’accesso ai buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità. A renderlo noto il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. L’Avviso rientra nelle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19, a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Comune di Monreale dà vita a una nuova finestra per l’erogazione deiin occasione dell’emergenzae alla crisi economica che da essa ne deriva. Da domani si potrà accedere alla piattaforma “Promoshop” per la presentazione delle istanze per richiedere. I cittadini aventi diritto potranno collegarsi al sito www.comune.pa.it dove è stato pubblicato l’avviso per l’accesso aiper l’acquisto di beni di prima necessità. A renderlo noto il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. L’Avviso rientra nelle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da-19, a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza ...

