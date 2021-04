Covid e contagi all’aperto, solo una persona su mille si infetta fuori dagli ambienti chiusi: le conferme da una ricerca irlandese (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno studio mostra come solo lo 0,1% dei casi totali registrati in Irlanda sono riconducibili ad ambienti outdoor. L’esperto: «all’aperto si può fare qualunque attività, basta mantenere la distanza di un metro e mezzo». Che non succede con gli aperitivi Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno studio mostra comelo 0,1% dei casi totali registrati in Irlanda sono riconducibili adoutdoor. L’esperto: «si può fare qualunque attività, basta mantenere la distanza di un metro e mezzo». Che non succede con gli aperitivi

Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - fattoquotidiano : Nelle case di riposo i decessi provocati dal Covid-19 si sono praticamente azzerati. Un effetto delle vaccinazioni… - wireditalia : Dal 19 aprile i due Stati riaprono reciprocamente le frontiere dopo che hanno riportato i contagi da coronavirus so… - lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 219 contagi e 13 morti: bollettino 7 aprile - - Diego_Bruno80 : RT @marco_gervasoni: Appunto. Covid e contagi all’aperto, solo una persona su mille si infetta: le conferme da una ricerca irlandese- https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Covid: l'effetto delle vaccinazioni si vedrà fra tre mesi ...il punto della situazione sulla pandemia di Covid in Svizzera. Patrick Mathys ha aperto la conferenza stampa ponendo l'attenzione sul fatto che, a suo parere, i numeri giornalieri dei nuovi contagi ...

Covid, due nuovi casi positivi a Riparbella ... mentre gli altri centri della Valdicecina non hanno avuto nuovi contagi. All'ospedale Lotti di Pontedera ci sono 43 ricoverati Covid, di cui 2 in Terapia intensiva. Oggi in provincia di Pisa è stata ...

Coronavirus, in regione altri 286 positivi e 22 decessi: superati i 100 mila contagi dall'inizio della pandemia TRIESTE. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.306 tamponi molecolari sono stati rilevati 166 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,85%. Sono inoltre 2.960 i test rapidi antigenici realiz ...

Covid in Campania, oggi 1.358 positivi e 66 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10% Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.358 positivi su 14.520 tamponi molecolari esaminati, 512 in più di ieri con 8.015 ...

