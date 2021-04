Covid, da Napoli a Taranto, da Torino a Roma: le proteste di commercianti e imprenditori che chiedono le riaperture – Il video (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo gli scontri avvenuti ieri 6 aprile a piazza Montecitorio, proseguono le mobilitazioni di commercianti e imprenditori. Nelle piazze di decine di città del Paese, infatti, si sono tenute manifestazioni contro le chiusure imposte dalla restrizioni anti-Covid. A Napoli i commercianti hanno sfilato nel centro storico portando croci a simbolo delle imposte e delle tasse che continuano a pa gare nonostante le saracinesche abbassate. A Taranto, sit-in dei gilet gialli per chiedere la riapertura delle attività, così come a Torino, dove sono scesi in piazza gli ambulanti di generi non alimentari e dei mercati. A Roma, dopo le tensioni tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine a Montecitorio, con il ferimento di due agenti e alcuni fermi, si è svolta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo gli scontri avvenuti ieri 6 aprile a piazza Montecitorio, proseguono le mobilitazioni di. Nelle piazze di decine di città del Paese, infatti, si sono tenute manifestazioni contro le chiusure imposte dalla restrizioni anti-. Ahanno sfilato nel centro storico portando croci a simbolo delle imposte e delle tasse che continuano a pa gare nonostante le saracinesche abbassate. A, sit-in dei gilet gialli per chiedere la riapertura delle attività, così come a, dove sono scesi in piazza gli ambulanti di generi non alimentari e dei mercati. A, dopo le tensioni tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine a Montecitorio, con il ferimento di due agenti e alcuni fermi, si è svolta ...

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - AnnaM23189 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.358 positivi e 66 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10% - anteprima24 : ** #Covid, #Ascierto: '#Contagi ancora alti, non ci possiamo permettere di allentare la presa' **… - alteaxz : RT @Affaritaliani: Covid, nuove proteste per le chiusure: croci in piazza a Napoli - rep_napoli : Covid Campania, carenza bombole di ossigeno. I farmacisti: 'Restituite i vuoti' [di Anna Laura de Rosa] [aggiorname… -