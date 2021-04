(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilè “tra i piùal”. A dirlo è Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto a Sky. Sempre sul tema dei vaccini, il professore ha sottolineato che "il problema della disponibilità delle dosi si risolverà a breve". Sulla situazione della pandemia in Italia,afferma che "l'elevata mortalità che stiamo vedendo è la conseguenza di scelte sbagliate, è l'effetto della priorità data nelle vaccinazioni a categorie non prioritarie". E ancora: "L'iniziativa su questo non deve essere lasciata alle singole regioni" (, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Advertising

SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24: 'AstraZeneca vaccino tra i più sicuri al mondo' - forumvox : RT @giure99: Crisanti: AstraZeneca è sicuro. 'Trombosi? Più rischioso l’aereo' Il microbiologo: non stupiamoci dei coaguli, sono tipici del… - giure99 : Crisanti: AstraZeneca è sicuro. 'Trombosi? Più rischioso l’aereo' Il microbiologo: non stupiamoci dei coaguli, sono… - alcinx : RT @SkyTG24: Covid, Crisanti a Sky TG24: 'AstraZeneca vaccino tra i più sicuri al mondo' - Carla32272102 : RT @SkyTG24: Covid, Crisanti a Sky TG24: 'AstraZeneca vaccino tra i più sicuri al mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Il microbiologo Andreacerca di calmare gli animi e sostiene che 'in queste condizioni non ...rischia di far saltare l'intera campagna vaccinale e di vivere altri due anni e mezzo con il'...Sulla situazione della pandemia in Italia,afferma che 'l'elevata mortalità che stiamo ... E ancora: 'L'iniziativa su questo non deve essere lasciata alle singole regioni' (, GLI ...«Così si rischia di far saltare l’intera campagna vaccinale e di vivere altri due anni e mezzo con il Covid», le parole del professor Crisanti. Come a voler rimarcare ancora una volta che i ...Professore Andrea Crisanti, cosa sta succedendo attorno al vaccino AstraZeneca? "C’è un’isteria totale – risponde il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di ...