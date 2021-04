Covid: consulenti lavoro, malattia professionista è un vulnus da sanare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Labitalia) - L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha evidenziato tutte le criticità del sistema di protezione sociale del nostro Paese e le differenti tutele esistenti tra le diverse tipologie di lavoratori, soprattutto gli autonomi, sprovvisti di garanzie di fronte all'insorgere di malattie che gli impediscano di portare a termine gli adempimenti. Per porre fine a queste disuguaglianze sociali è necessario riconoscere anche a partite iva e professionisti affetti da coronavirus o posti in quarantena a scopo cautelare il diritto alla tutela per malattia e infortunio, nonché la possibilità di astenersi dal lavoro senza incombere in responsabilità professionali per il mancato assolvimento degli obblighi verso la Pubblica amministrazione. A ribadirlo il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Labitalia) - L'emergenza epidemiologica da-19 ha evidenziato tutte le criticità del sistema di protezione sociale del nostro Paese e le differenti tutele esistenti tra le diverse tipologie di lavoratori, soprattutto gli autonomi, sprovvisti di garanzie di fronte all'insorgere di malattie che gli impediscano di portare a termine gli adempimenti. Per porre fine a queste disuguaglianze sociali è necessario riconoscere anche a partite iva e professionisti affetti da coronavirus o posti in quarantena a scopo cautelare il diritto alla tutela pere infortunio, nonché la possibilità di astenersi dalsenza incombere in responsabilità professionali per il mancato assolvimento degli obblighi verso la Pubblica amministrazione. A ribadirlo il Consiglio nazionale dell'ordine deidel ...

