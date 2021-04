Covid, come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna verso l’arancione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sono le tre regioni che si apprestano a passare in fascia arancione dalla prossima settimana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021)edsono le treche si apprestano a passare in fascia arancione dalla prossima settimana. L'articolo .

Advertising

La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - fanpage : Il farmaco è pronto per i test sull'uomo. Potrebbe trattarsi di una vera e propria rivoluzione. - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - amerigormea : RT @fanpage: Il farmaco è pronto per i test sull'uomo. Potrebbe trattarsi di una vera e propria rivoluzione. - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: Ottima iniziativa come sempre di chi tiene a cuore il bene comune. Giusto combattere il Covid, ma non bisogna trascurare… -