Covid | chef Tomei | ‘ristoratori esasperati perché aziende stanno saltando per aria’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid chef

SassariNotizie.com

Non ci sono riferimenti temporali tali da farti andare avanti fino al giorno in cui si potrà riaprire", sottolinea lo. "L'esasperazione è umana e manifestare è un diritto", prosegue Tomei, ..."Ci vorrebbero delle politiche alle quali seguissero effettivamente i fatti " conclude - ad esempio incentivando i piccoli alimentari e contingentando invece gli ingressi nei supermercati, perché o ...Condividi questo articolo:Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “La situazione è arrivata al limite, a un punto di una gravità estrema, e comprendo l’esasperazione dei ristoratori: ci sono aziende che sono salta ...In tanti hanno manifestato davanti a Montecitorio. Ce l'hanno col governo che ha lasciato aperti autogrill e grande distribuzione ...