Covid | chef Tomei | ‘ristoratori esasperati perché aziende stanno saltando per aria’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “La situazione è arrivata al limite, a un punto di una gravità estrema, e comprendo l’esasperazione dei ristoratori: ci sonoche sono saltate e altre che salteranno.che devono sostenere un peso economico altissimo, soprattutto in questo momento”. Così Cristianoall’Adnkronos sulle manifestazioni di ieri dei ristoratori. “Risposte vere non ce ne sono state. Non ci sono riferimenti temporali tali da farti andare avanti fino al giorno in cui si potrà riaprire”, sottolinea lo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.