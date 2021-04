Covid Brasile: oggi 4.195 morti, mai così tanti. I dati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Brasile fa segnare oggi un nuovo, triste record di morti a causa del Coronavirus. Le autorità sanitarie brasiliane hanno segnalato 4.195 decessi in 24 ore, il bilancio più triste mai confermato dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nel Paese, dove non erano mai stati segnalati più di 4.000 decessi in un solo giorno, sono almeno 336.947 i morti per complicanze legate al Covid-19 su 13.100.580 contagi accertati, secondo i dati ufficiali diffusi ieri, che parlano di 86.979 nuovi casi. Le persone dichiarate guarite sono 11.558.784. Il Brasile, con 211 milioni di abitanti, è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilfa segnareun nuovo, triste record dia causa del Coronavirus. Le autorità sanitarie brasiliane hanno segnalato 4.195 decessi in 24 ore, il bilancio più triste mai confermato dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nel Paese, dove non erano mai stati segnalati più di 4.000 decessi in un solo giorno, sono almeno 336.947 iper complicanze legate al-19 su 13.100.580 contagi accertati, secondo iufficiali diffusi ieri, che parlano di 86.979 nuovi casi. Le persone dichiarate guarite sono 11.558.784. Il, con 211 milioni di abi, è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Italia Sera.

