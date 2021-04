Covid Brasile, Bolsonaro: “Il lockdown? Fa ingrassare” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il lockdown? Fa ingrassare”. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ribadisce così la sua contrarietà alle misure di confinamento per rallentare la curva dei contagi da coronavirus. Ma la sua battuta, citata dal sito ‘Ambito’, suona decisamente di cattivo gusto nel giorno in cui il Basile supera i 4mila morti di Covid-19 in 24 ore. “Quando uno sta a casa, che deve fare? Aumenta un po’ di peso”, ha detto Bolsonaro ad un gruppo di sostenitori mentre rientrava ieri sera nella sua residenza di Palacio de Alvorada. Una donna gli ha chiesto se aveva saputo del record di morti, ma Bolsonaro ha glissato dicendo che “la gente sta perdendo il lavoro e i sindacati non dicono nulla”. Oggi il Paese ha segnato un nuovo, triste record di morti. Le autorità sanitarie brasiliane hanno registrato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il? Fa”. Il presidente brasiliano Jairribadisce così la sua contrarietà alle misure di confinamento per rallentare la curva dei contagi da coronavirus. Ma la sua battuta, citata dal sito ‘Ambito’, suona decisamente di cattivo gusto nel giorno in cui il Basile supera i 4mila morti di-19 in 24 ore. “Quando uno sta a casa, che deve fare? Aumenta un po’ di peso”, ha dettoad un gruppo di sostenitori mentre rientrava ieri sera nella sua residenza di Palacio de Alvorada. Una donna gli ha chiesto se aveva saputo del record di morti, maha glissato dicendo che “la gente sta perdendo il lavoro e i sindacati non dicono nulla”. Oggi il Paese ha segnato un nuovo, triste record di morti. Le autorità sanitarie brasiliane hanno registrato ...

Advertising

Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - SkyTG24 : Record di morti per Covid in Brasile, ma Bolsonaro è contrario al lockdown: fa ingrassare - simcopter : RT @BeltramoPaolo: Brasile: oltre 4000 morti per covid nelle ultime 24 ore - RobertaVestri : RT @La_manina__: Il modello sovranista. Quello degli apriamotutto. Quello della crisi che fa più morti del Covid. Quello liberale del produ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova potrebbe cambiare il corso di questa pandemia Un nuovo vaccino contro Covid - 19, nella prima fase di sperimentazione clinica in Brasile, Messico, Thailandia e Vietnam, potrebbe cambiare il modo in cui il mondo sta combattendo la pandemia. La premessa è entusiasmante e ...

Vaccini, Canada tra i peggiori al mondo/ Fallimento Trudeau: errori, burocrazia e... ... anticorpi anche dopo 7 mesi" Un paese che ha avuto "soltanto" 23mila vittime causa Covid rispetto ... dopo anche il tanto vituperato Brasile, il Cile, la Turchia e gran parte dell'Europa. Lo dice il ...

Rapporto Amnesty International "La pandemia ha sottratto libertà e diritti. Gli "ultimi" pagano il prezzo più alto" Rapporto Amnesty International "La pandemia ha sottratto libertà e diritti. Gli "ultimi" pagano il prezzo più alto" "La pandemia globale ha messo in luce la terribile eredità di politiche deliberatame ...

Un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova potrebbe cambiare il corso di questa pandemia Un nuovo vaccino contro Covid-19, nella prima fase di sperimentazione clinica in Brasile, Messico, Thailandia e Vietnam, potrebbe cambiare il modo in cui il mondo sta combattendo la pandemia. La ...

Un nuovo vaccino contro- 19, nella prima fase di sperimentazione clinica in, Messico, Thailandia e Vietnam, potrebbe cambiare il modo in cui il mondo sta combattendo la pandemia. La premessa è entusiasmante e ...... anticorpi anche dopo 7 mesi" Un paese che ha avuto "soltanto" 23mila vittime causarispetto ... dopo anche il tanto vituperato, il Cile, la Turchia e gran parte dell'Europa. Lo dice il ...Rapporto Amnesty International "La pandemia ha sottratto libertà e diritti. Gli "ultimi" pagano il prezzo più alto" "La pandemia globale ha messo in luce la terribile eredità di politiche deliberatame ...Un nuovo vaccino contro Covid-19, nella prima fase di sperimentazione clinica in Brasile, Messico, Thailandia e Vietnam, potrebbe cambiare il modo in cui il mondo sta combattendo la pandemia. La ...