Covid | Boccia a Salvini | ' 627 vittime come tre aerei caduti'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Con un bollettino che conta in un giorno altre 627da-19, un Paese con leader politici uniti e responsabili dovrebbe pensare solo a fare le vaccinazioni giorno e notte, garantendo ristori e sostegni immediati. E, invece, ci ritroviamo con le solite dichiarazioni irresponsabili di chi parla di chiusure ideologiche, riaperture affrettate, incondizionate e senza che i dati scientifici ci dicano che il peggio è alle spalle. Ormai parlare di morti per alcuni èparlare di numeri; invece, sono vite spezzate e drammi di storie familiari. Se anon fosse ancora chiaro, oggi in Italia èse fosserotrepieni di passeggeri". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della ...

Roma boccia l'obbligatorietà dei test nasali nelle scuole in Alto Adige. Secondo un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher, gli alunni che non aderiscono ai tamponi fai da te passano automaticamente ...
Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Con un bollettino che conta in un giorno altre 627 vittime da Covid-19, un Paese con leader politici uniti e responsabili dovrebbe pensare solo a fare le vaccinazioni giorn ...
"Avevo suggerito una cabina di regia per la crisi economica e sociale dovuta al Covid coinvolgendo la società civile e laddove possibile anche le opposizioni, ma non abbiamo ricevuto risposta, anzi ...