**Covid: AstraZeneca zavorra piano vaccinale ma Draghi conferma, 500mila dosi al 30/4** (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – E’ un nuovo stop and go, che rischia però di far deragliare il piano vaccinale. La decisione dell’Europa, dunque del governo italiano, di raccomandare le dosi del vaccino AstraZeneca agli over 60, ‘scudando’ i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J, rischia di alimentare lo scetticismo verso il vaccino di Oxford. Con circa due milioni di dosi AstraZeneca che ancora giacciono nei frigo e oltre un milione e duecentomila persone, tra docenti e forze dell’ordine, che attendono la seconda dose a maggio e che ora non sanno come andrà a finire. A chiedere chiarezza per loro, durante l’incontro con le Regioni, il governatore veneto Luca Zaia, che vuole “indicazioni certe”, “no a confusione o fai da te”, intima. Il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – E’ un nuovo stop and go, che rischia però di far deragliare il. La decisione dell’Europa, dunque del governo italiano, di raccomandare ledel vaccinoagli over 60, ‘scudando’ i più giovani con Pfizer, Moderna e J&J, rischia di alimentare lo scetticismo verso il vaccino di Oxford. Con circa due milioni diche ancora giacciono nei frigo e oltre un milione e duecentomila persone, tra docenti e forze dell’ordine, che attendono la seconda dose a maggio e che ora non sanno come andrà a finire. A chiedere chiarezza per loro, durante l’incontro con le Regioni, il governatore veneto Luca Zaia, che vuole “indicazioni certe”, “no a confusione o fai da te”, intima. Il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura, ...

Advertising

ladyonorato : Conclusioni della conferenza stampa di #Ema sui rischi del vaccino #AstraZeneca: le trombosi cerebrali fatali sono… - MediasetTgcom24 : Covid, Oxford sospende la sperimentazione di AstraZeneca sui bambini #Coronavirus - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - 68Ocram : RT @Riccardi_FVG: ??|#COVID19|?? Attendiamo da Governo circolare su AstraZeneca ?? Attendiamo la circolare del @MinisteroSalute che disponga… - dolceremi : RT @emme_di: “Raccomandato” vuol dire “non mi prendo responsabilità. A casa mia, se non ti prendi responsabilità non sei degno di fare il… -