Covid, altri 107 casi a Bergamo. In Lombardia positivo il 5,4% dei tamponi, 109 le vittime (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 107 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.569 in tutta la Lombardia a fronte di 46.718 tamponi effettuati (il 5,4%) secondo i dati diffusi mercoledì 7 aprile. I guariti/dimessi sul territorio regionale sono 3.866, per un totale di 642.145 da inizio emergenza – riportano dal Pirellone – mentre le vittime sono 109, che portano il totale dei morti nella pandemia a 31.373. Calano i ricoveri in terapia intensiva: (-11, per un totale di 834) e nei reparti ordinari (-48, per un totale di 6.595. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 46.718 (di cui 27.622 molecolari e 19.096 antigenici) totale complessivo: 8.460.138. – i nuovi casi positivi: 2.569 (di cui 86 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 642.145 (+3.866), di cui 5.117 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 107 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 2.569 in tutta laa fronte di 46.718effettuati (il 5,4%) secondo i dati diffusi mercoledì 7 aprile. I guariti/dimessi sul territorio regionale sono 3.866, per un totale di 642.145 da inizio emergenza – riportano dal Pirellone – mentre lesono 109, che portano il totale dei morti nella pandemia a 31.373. Calano i ricoveri in terapia intensiva: (-11, per un totale di 834) e nei reparti ordinari (-48, per un totale di 6.595. I dati del giorno: – ieffettuati: 46.718 (di cui 27.622 molecolari e 19.096 antigenici) totale complessivo: 8.460.138. – i nuovipositivi: 2.569 (di cui 86 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 642.145 (+3.866), di cui 5.117 ...

