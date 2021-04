(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) –20 si terrà unatra ile leper fare il punto sul piano vaccinale, in particolare sul caso AstraZeneca. Per ildovrebbero partecipare la ministra agli Affari regionali Maria Stella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

AndreaOrlandosp : Abbiamo raggiunto l’accordo con le parti sociali sull’aggiornamento del protocollo sicurezza COVID e sulle modalità… - Agenzia_Ansa : In arrivo oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer, il carico più ingente arrivato finora… - SkyTG24 : Il premier britannico Boris #Johnson ha confermato che dal 12 aprile nel Regno Unito ci saranno ulteriori allentame… - zazoomblog : Covid: alle 20 riunione Governo-Regioni su Astrazeneca - #Covid: #riunione #Governo-Regioni - NazzarenoMi : RT @Roberto28055437: @ChiodiDonatella La sinistra si deve scusare per tutto ciò che ha fatto. Affamare la popolazione, agevolare il magna m… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid alle

... i primi beneficiari delle nuove indennità una tantum onnicomprensiveda 2.400 saranno coloro ... In questo caso si fa riferimentoseguenti categorie di lavoratori: s tagionali del turismo, ...Lo ha detto Emer Cooke , direttore esecutivo dell'Ema, durante il press briefing convocato in meritoconclusioni. "- 19 è una malattia molto seria con alti tassi di ospedalizzazione e ...MODENA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 345.196 casi di positività, 791 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.003 tamponi eseguiti nelle ultime 24 o ...Le polemiche sul vaccino AstraZeneca adesso raggiungono anche il Regno Unito. L'ente regolatore dei farmaci, il Medicines and Healthcare Products ...