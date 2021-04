Covid: a Milano e provincia 808 nuovi casi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Milano e la sua provincia contano 808 nuovi casi di Covid19 da ieri e di questi 307 sono quelli in città. A Varese, che segue per numero, i contagi sono 540, a Brescia 298. Como ne conta 227, Monza 160, Bergamo 107. Sono 90 a Cremona, a Lecco 44, a Lodi 43, a Mantova 82; I positivi di Pavia e provincia sono 85, quelli di Sondrio 45. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr. (Adnkronos) -e la suacontano 808di19 da ieri e di questi 307 sono quelli in città. A Varese, che segue per numero, i contagi sono 540, a Brescia 298. Como ne conta 227, Monza 160, Bergamo 107. Sono 90 a Cremona, a Lecco 44, a Lodi 43, a Mantova 82; I positivi di Pavia esono 85, quelli di Sondrio 45.

