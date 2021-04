Covid-19, la scuola chiude dopo un solo giorno: la nota del sindaco (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – dopo solo un giorno di lezione, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, è stato costretto a sospendere l’attività scolastica in presenza della scuola dell’infanzia, in via precauzionale e fino a nuove comunicazioni a causa di contatti stretti con casi positivi al Covid-19. Il Primo Cittadino in una nota scrive: “In considerazione del fatto che contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19 oggi hanno frequentato la scuola dell’infanzia, nell’attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche, in via precauzionale e fino a nuove comunicazioni, si dispone la sospensione delle attività in presenza della scuola ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) –undi lezione, ildi San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, è stato costretto a sospendere l’attività scolastica in presenza delladell’infanzia, in via precauzionale e fino a nuove comunicazioni a causa di contatti stretti con casi positivi al-19. Il Primo Cittadino in unascrive: “In considerazione del fatto che contatti stretti di soggetti risultati positivi al-19 oggi hanno frequentato ladell’infanzia, nell’attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche, in via precauzionale e fino a nuove comunicazioni, si dispone la sospensione delle attività in presenza della...

